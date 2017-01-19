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13:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Злостный нарушитель ПДД на Subaru устроил погоню с полицейскими в Иркутске

Водителя задержали.

Инспекторы ГИБДД в ходе погони задержали правонарушителя ПДД на Subaru в Иркутске накануне, 18 января. В настоящее время мужчина помещен в спецприемник. По решению суда ему может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Мантракова и лейтенанта полиции Андрея Леонова заметил автомобиль Subaru без переднего регистрационного номера и затонированными боковыми окнами. На законные требования полицейских остановиться водитель иномарки лишь увеличил скорость. Скрываясь от полиции нарушитель создавал авариные ситуации на дороге, подвергая угрозе жизнь и здоровье граждан.

«После непродолжительной погони иномарка была блокирована у одного из домов. Однако вместо того чтобы сдаться представителям власти, водитель решил укрыться во дворе многоэтажек. Впрочем, спустя несколько минут в наручниках он уже стоял у капота своей машины», — отметили в ведомстве.

Задержанным оказался житель областного центра, неоднократно нарушавший требования правил дорожного движения. Только за последние два года его привлекли к административной ответственности более десятка раз. Кроме того, в прошлом году он уже был лишен права управления транспортными средствами. Также за ним числится неоплаченных штрафов на сумму около 40 тысяч рублей.

В настоящее время житель Иркутска помещен в спецприемник. Его транспорт направлен на штраф-площадку.

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