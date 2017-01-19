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12:56 (мск), источник: Uralpress.ru

На Свердловском тракте иномарка насмерть сбила пешехода

В Челябинске на перекрестке улиц Раджонежская и Свердловский тракт водитель автомобиля «Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Трагическая авария произошла 18 января в 10 часов утра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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