На Свердловском тракте иномарка насмерть сбила пешехода
В Челябинске на перекрестке улиц Раджонежская и Свердловский тракт водитель автомобиля «Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Челябинске на перекрестке улиц Раджонежская и Свердловский тракт водитель автомобиля «Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Трагическая авария произошла 18 января в 10 часов утра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.