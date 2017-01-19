На ЧТЗ дотла сгорел маршрутный автобус

Возгорание автобуса произошло на улице Мамина ранним утром 18 января. «В результате пожара поврежден салон автобуса и моторный отсек. При тушении пожара было задействовано от МЧС две единицы техники и шесть человек», — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС России по Челябинской области.