Уголовное дело о мошенничестве против главного судмедэксперта Прикамья вернут в прокуратуру

Бизнесмены, обвиняемые в покушении на мошенничество против начальника ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ПКБСМЭ) Александра Онянова, считают инициатором передачи им 500 тыс. рублей самого потерпевшего.

Расследование против Коровки и Пушкарева было начато краевым управлением ФСБ 8 ноября 2016 года. В тот же день обоих подозреваемых задержали, а 10 ноября арестовали. После предъявления 17 ноября обвинения они отказались давать показания, но затем заключили с краевой прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Признавшись в нарушении закона, бизнесмены уже 23 декабря вышли из СИЗО на свободу.



Предварительное слушание уголовного дела в Свердловском районном суде Перми прошло 13 января, как и предписывает закон, в закрытом режиме. Открытое разбирательство по существу началось 19 января с отказа подсудимых от условий соблюдать заключенную ранее «сделку с правосудием». Оба выступили против особого порядка судопроизводства, когда не исследуются доказательства и не допрашиваются свидетели, потерпевшая сторона.

По общему мнению подсудимых и защиты, в обвинительном заключении изложены взаимоисключающие версии. По одной — Коровка и Пушкарев убедили Онянова передать им 500 тыс. рублей. По другой — инициатором денежной операции выступил сам потерпевший, который действовал под контролем ФСБ.

Адвокат Олег Жуковский высказал предположение, что изначально предполагалось дело о получении взятки самим Оняновым, а в итоге было предпринято расследование против его давних друзей Коровки и Пушкарева. Уголовное дело необходимо вернуть в прокуратуру для устранения этих и других недостатков — полагают подсудимые и защита.

В отсутствие потерпевшего Онянова, который уехал в командировку, судья Александр Устименко принял отказ от особого производства. Теперь в случае признания виновными Коровка и Пушкарев не могут рассчитывать на наказание, не превышающее две трети от максимального срока. Каждому грозит до 4,5 лет заключения.

Гособвинитель Антон Рапенок попросил объявить перерыв для согласования с краевой прокуратурой позиции по заявленному ходатайству о возвращении уголовного дела. Суд согласился и закрыл заседание.