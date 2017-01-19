Омичка больше недели пролежала в квартире мертвой

18 января в квартире одного из домов на улице Космический проспект был обнаружен труп пожилой женщины. Тело обнаружили сотрудники полиции, когда взломали дверь и попали в квартиру. Полицию вызвали соседи, которых несколько дней беспокоил странный и очень неприятный запах. Соседи не сразу догадались, что этот запах — трупный.

Как стало известно порталу Om1.ru, женщина пролежала одна больше недели. Родственники сообщили, что на связь пенсионерка перестала отвечать на звонки и пропала 10 января.

По словам родных, омичка часто жаловалась на повышенное давление. Поскольку насильственных следов смерти на теле обнаружено не было, вполне вероятно, что смерть была естественной.

Тем не менее, по факту гибели женщины следователи начали проверку.