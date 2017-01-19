Жительницу Братска, подозреваемую в убийстве детей, поместили в больницу

Ранее СК области сообщил, что утром 19 января в полицию города Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины. Она сообщила, что убила своих детей. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2015 года рождения. По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних). Причина смерти детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время она не задержана, поскольку находится в стационаре. Известно, что до декретного отпуска женщина работала в местной администрации», — сказал собеседник агентства.

Женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру, но на учете в службе опеки и попечительства семья не состояла, так как считалась вполне благополучной.

«В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске. Считалось, что в семье все благополучно», — сообщили РИА Новости в министерстве соцразвития Иркутской области.

Подобное преступление было совершено в Братске 1 января: СУ СКР также завел уголовное дело по аналогичной уголовной статье. В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили мертвым 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что мать ушла с ним на прогулку, с которой вернулась одна. Женщина помещена в больницу, так как у нее имеется психическое расстройство.