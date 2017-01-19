Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хостел в Италии отменил оплату за проживание
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Аренда недорогого жилья в Москве подешевела
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
9Крещенские купания
13:44 (мск), источник: Новости Перми

Пермские студенты осуждены за работу «закладчиками»

Два студента техникума 18 и 19 лет были задержаны полицией за покушение на незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что молодые люди работали «закладчиками».

Судом установлено, что ранее студенты были покупателями на одном из сайтов, где осуществлялась незаконная продажа наркотиков. Там же они дали согласие на работу «закладчиками».

В дальнейшем они достали из тайника смесь, содержащую производное N-метилэфедрона, массой не менее 11,172 граммов, расфасованное в 29 свертков. 18 свертков они успели разместить в «закладках» на территории Дзержинского района Перми. После их задержали полицейские.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде восьми лет и шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафами 100 и 50 тысяч рублей, соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермские студенты осуждены за работу «закладчиками»
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь