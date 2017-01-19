Пермские студенты осуждены за работу «закладчиками»

Судом установлено, что ранее студенты были покупателями на одном из сайтов, где осуществлялась незаконная продажа наркотиков. Там же они дали согласие на работу «закладчиками».

В дальнейшем они достали из тайника смесь, содержащую производное N-метилэфедрона, массой не менее 11,172 граммов, расфасованное в 29 свертков. 18 свертков они успели разместить в «закладках» на территории Дзержинского района Перми. После их задержали полицейские.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде восьми лет и шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафами 100 и 50 тысяч рублей, соответственно.