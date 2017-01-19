Пермские студенты осуждены за работу «закладчиками»
Два студента техникума 18 и 19 лет были задержаны полицией за покушение на незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что молодые люди работали «закладчиками».
Два студента техникума 18 и 19 лет были задержаны полицией за покушение на незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что молодые люди работали «закладчиками».
Судом установлено, что ранее студенты были покупателями на одном из сайтов, где осуществлялась незаконная продажа наркотиков. Там же они дали согласие на работу «закладчиками».
В дальнейшем они достали из тайника смесь, содержащую производное
Суд приговорил виновных к наказанию в виде восьми лет и шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафами 100 и 50 тысяч рублей, соответственно.