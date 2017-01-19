Водитель мусоровоза ответил в суде за смерть пешехода

По информации краевой прокуратуры, в момент ДТП мужчина работал водителем мусоровоза, принадлежащего ООО «ЭкоСистема». Он выполнял работы по уборке мусора из контейнера, расположенного вблизи дома № 39 на улице Победы.

Двигаясь задним ходом, не убедившись при этом в отсутствии людей, мужчина совершил наезд задней частью автомобиля пешехода. Потерпевший погиб.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом его на шесть месяцев лишили прав заниматься деятельностью, связанной с вождением. Также осужденный обязан возместить моральный вред в размере 200 тысяч рублей.