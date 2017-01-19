Мужчина пустил знакомого переночевать и лишился телевизора

Квартирант пустил переночевать знакомого, а утром из квартиры пропали телевизор и микроволновка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В итоге обращаться в полицию пришлось 47-летнему хозяину квартиры. После опроса свидетелей оперативники задержали подозреваемого по месту жительства — в Советском округе.

На допросе он рассказал, что вывез технику на такси и сдал в ломбард за 7 тыс. рублей, при этом хозяин заявил об ущербе в 21 тыс. рублей. Деньги 24-летний парень потратил и вину признал полностью.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции по ней предусматривают лишение свободы до 5 лет.