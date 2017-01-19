В Башкирии сотрудников школы наказали за падение ученицы в подвал

Так в ноябре прошлого года в коридоре учебного заведения в открытый напольный люк провалилась одна из второклассниц.

— Ребенок, упавший с двухметровой высоты, был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. В связи с неисполнением законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, прокуратура внесла в адрес начальника отдела образования представление. После его рассмотрения директор школы, его заместитель и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Также руководитель учебного заведения оштрафован на 10 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.

Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании материального и морального вреда, причиненного несовершеннолетней.