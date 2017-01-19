В Башкирии сотрудников школы наказали за падение ученицы в подвал
Сотрудники сельской школы в Аскинском районе Башкирии получили дисциплинарное взыскание за то, что не обеспечили безопасность учащихся.
Сотрудники сельской школы в Аскинском районе Башкирии получили дисциплинарное взыскание за то, что не обеспечили безопасность учащихся.
Так в ноябре прошлого года в коридоре учебного заведения в открытый напольный люк провалилась одна из второклассниц.
— Ребенок, упавший с двухметровой высоты, был госпитализирован в больницу с
Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании материального и морального вреда, причиненного несовершеннолетней.