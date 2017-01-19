Пенсионерка провалилась под лед в центре Минска

Инцидент произошел вечером в среду, 18 января. 60-летняя женщина угодила в ледяную воду в 30 метрах от берега реки. По словам официального представителя Минского ГУ МЧС Александра Попко, лед на Свислочи в районе улицы Машерова истончился от промывания течением. В одну из таких промоин и попала минчанка.

— Женщина не могла выбраться из воды самостоятельно. В течение нескольких минут на место прибыли спасатели и вытащили женщину. Ее впоследствии госпитализировали с общим переохлаждением, — добавил Александр Попко.