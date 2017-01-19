Пострадавших при взрыве на стройке в Екатеринбурге переведут из реанимации
Сегодня.
Сегодня.
В Екатеринбурге врачам удалось сохранить жизнь обоим пострадавшим при взрыве на стройплощадке «Ленты». Медики горбольницы № 23 стабилизировали их состояние — сегодня, 19 января, пациентов переведут из реанимации в обычную палату, сообщили «Уралинформбюро» в
Инцидент произошел накануне на улице Машиностроителей. На территории строящегося магазина взорвался газовый баллон. Одному из пострадавших рабочих пришлось ампутировать ногу, у второго — открытый перелом ноги и ожоги.