Пьяный уралец залез в чужой автомобиль, чтобы послушать музыку, а потом поджег его

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, поздно ночью 18 января в дежурную часть поступил сигнал, что во дворе дома № 2/1 на улице Прокатчиков полыхает «ВАЗ-11113». На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе участкового уполномоченного полиции, следователя, оперативника, эксперта-криминалиста и кинолога со служебно-розыскной собакой. К моменту приезда полицейских пожар был локализован силами сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 3 кв.м, пострадавших не было.

Очень скоро было установлено, что машина принадлежит 40-летней жительнице дома, и что происшествие носит криминальный характер — авто подожгли. По «горячим следам» был задержан неоднократно судимый 36-летний мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал оперативникам свою версию событий.

«Находясь на улице в состоянии опьянения, он захотел послушать музыку. С этой целью разбил стекло и проник в салон припаркованной у дома легковушки “Ока”. Магнитолы в машине не оказалось, и тогда злоумышленник решил поджечь транспортное средство и понаблюдать за пламенем. Насладившись зрелищем, спокойно отправился домой спать. Утром полицейские задержали его по месту жительства на улице Щербакова», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ущерб составил 50 тыс. руб. Пироману грозит до пяти лет лишения свободы. Как добавили в полиции, в настоящее время мужчина ожидает приговора Первоуральского городского суда по аналогичному преступлению — осенью прошлого года он совершил хищение и умышленный поджог чужого имущества в частном доме на улице Охотников.