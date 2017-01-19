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14:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На улице Бабушкина мужчина с молотком пытался разбить витрину ломбарда

Бронированное стекло не поддалось злоумышленнику.

В Невском районе неизвестный преступник попытался ограбить ломбард, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в 10.45 18 января в магазине, расположенном в доме № 17 по улице Бабушкина.

Злоумышленник проник в ломбард, подошел к витрине и нанес по ней несколько ударов молотком. Мужчина не подозревал, что стекло окажется бронированным и выдержит натиск: от ударов на витрине появилась лишь незначительная трещина.

Заметив преступника, женщина-товаровед нажала тревожную кнопку. Через несколько минут в ломбард прибыл наряд, однако мужчине удалось сбежать до приезда охраны.

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