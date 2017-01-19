На улице Бабушкина мужчина с молотком пытался разбить витрину ломбарда

В Невском районе неизвестный преступник попытался ограбить ломбард, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в 10.45 18 января в магазине, расположенном в доме № 17 по улице Бабушкина.

Злоумышленник проник в ломбард, подошел к витрине и нанес по ней несколько ударов молотком. Мужчина не подозревал, что стекло окажется бронированным и выдержит натиск: от ударов на витрине появилась лишь незначительная трещина.