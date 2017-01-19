Свердловчанин погиб под колесами своей машины
Доверив руль пьяному товарищу.
Доверив руль пьяному товарищу.
В Шалинском городском округе 42-летний владелец Mitsubishi погиб под колесами собственного автомобиля.
В ночь на 19 января 2017 года несколько рабочих предприятия, занимающегося вывозкой древесины в лесничестве, отмечали праздник, выпивая и купаясь в проруби. Утром они выехали на лесную дорогу, машина забуксовала. Автовладелец попросил коллегу сесть за руль, а сам встал позади машины. При развороте водитель наехал на товарища. Тот погиб на месте.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, сидевший за рулем мужчина был пьян.