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14:21 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре машина «скорой помощи» насмерть сбила пешехода

Обстоятельства аварии, которая произошла утром 19 января в районе хутора Ленина, выясняют правоохранители.

По свидетельству очевидцев, рано утром 19 января на трассе в районе хутора Ленина карета «скорой помощи» сбила мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет. Также не известен возраст погибшего. Известно, что авария произошла рядом с «зеброй».

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