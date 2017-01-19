В Краснодаре машина «скорой помощи» насмерть сбила пешехода

По свидетельству очевидцев, рано утром 19 января на трассе в районе хутора Ленина карета «скорой помощи» сбила мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет. Также не известен возраст погибшего. Известно, что авария произошла рядом с «зеброй».