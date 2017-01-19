СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области

Уголовное дело по статье о фальсификации итогов голосования возбуждено в Воронежской области — по факту нарушений на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 19 января.

По ее словам, дело возбуждено «по факту неправомерных действий неустановленных лиц из числа сотрудников ИК по Воронежской области и ТИК Ленинского района, выраженных в фальсификации итогов голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на двух избирательных участках, расположенных в Приднестровье».

Сейчас следователи допрашивают членов избирательной комиссии региона, сотрудников территориальной комиссии Ленинского района, информационного центра регионального избиркома. Ведется работа с документацией.

Как подчеркнула Елена Мануковская, расследование дела находится на контроле у руководства следственного управления.

Скандал в Воронежской области, результатом которого стал уход бессменного в председателя областной избирательной комиссии, произошел через несколько дней после выборов. Кандидат от «Справедливой России» из Архангельской области пожаловалась в ЦИК на то, что региональный список партии от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье (они были приписаны к Воронежской области).

Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. Но объяснение ЦИК не устроило. Уже 6 октября председателю Воронежского облизбиркома Владимиру Селянину Центризбирком рекомендовал покинуть пост. 13 октября Селянин доложил губернатору о принятом им решении об отставке с поста председателя комиссии. Между тем, на заседании ЦИК 19 октября стало известно, что, согласно документам, предъявленным на заседании комиссии, Селянин уже уходил с поста в декабре 2015 года, а затем неожиданно вновь стал руководителем избиркома. На заседании ЦИК прозвучало предположение, что эти действия объясняются желанием чиновника получить хорошую пенсию.

К расследованию истории подключились прокуратура и СКР. 27 октября прокурор области Николай Шишкин заявил, что прокурорская проверка выявила состав преступления в действиях регионального облизбиркома, и передала все документы в СКР. Тогда же в следственном комитете подтвердили — проверка проводится.