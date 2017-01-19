Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Кадыров о задержанных чеченцах: "Считаю этот случай вопиющим"
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Аренда недорогого жилья в Москве подешевела
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
15:13 (мск), источник: ИА REGNUM

СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области

СК допрашивает членов избиркома региона, сотрудников территориальной комиссии Ленинского района.

Уголовное дело по статье о фальсификации итогов голосования возбуждено в Воронежской области — по факту нарушений на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 19 января.

По ее словам, дело возбуждено «по факту неправомерных действий неустановленных лиц из числа сотрудников ИК по Воронежской области и ТИК Ленинского района, выраженных в фальсификации итогов голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на двух избирательных участках, расположенных в Приднестровье».

Сейчас следователи допрашивают членов избирательной комиссии региона, сотрудников территориальной комиссии Ленинского района, информационного центра регионального избиркома. Ведется работа с документацией.

Как подчеркнула Елена Мануковская, расследование дела находится на контроле у руководства следственного управления.

Скандал в Воронежской области, результатом которого стал уход бессменного в председателя областной избирательной комиссии, произошел через несколько дней после выборов. Кандидат от «Справедливой России» из Архангельской области пожаловалась в ЦИК на то, что региональный список партии от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье (они были приписаны к Воронежской области).

Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. Но объяснение ЦИК не устроило. Уже 6 октября председателю Воронежского облизбиркома Владимиру Селянину Центризбирком рекомендовал покинуть пост. 13 октября Селянин доложил губернатору о принятом им решении об отставке с поста председателя комиссии. Между тем, на заседании ЦИК 19 октября стало известно, что, согласно документам, предъявленным на заседании комиссии, Селянин уже уходил с поста в декабре 2015 года, а затем неожиданно вновь стал руководителем избиркома. На заседании ЦИК прозвучало предположение, что эти действия объясняются желанием чиновника получить хорошую пенсию.

К расследованию истории подключились прокуратура и СКР. 27 октября прокурор области Николай Шишкин заявил, что прокурорская проверка выявила состав преступления в действиях регионального облизбиркома, и передала все документы в СКР. Тогда же в следственном комитете подтвердили — проверка проводится.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь