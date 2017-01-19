16 ящиков санкционных грибов уничтожат в Петербурге
Проверка товара на крупнейшей плодоовощной базе Петербурга закончилась арестом 52 килограммов польских шампиньонов. Санкционная продукция будет уничтожена.
Проверка товара на крупнейшей плодоовощной базе Петербурга закончилась арестом 52 килограммов польских шампиньонов. Санкционная продукция будет уничтожена.
Как сообщили 19 января в
В отношении предпринимателя, торгующего запрещенными продуктами, может быть возбуждено дело об административном правонарушении.
Запрет на ввоз основных категорий товаров и продуктов питания коснулся стран, которые в 2014 году ввели санкции по отношению к Российскому государству. Таможенники имеют право конфисковать товары из перечня запрещенных и наложить штраф за попытку ввоза такой продукции.