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15:18 (мск), источник: Фонтанка

16 ящиков санкционных грибов уничтожат в Петербурге

Проверка товара на крупнейшей плодоовощной базе Петербурга закончилась арестом 52 килограммов польских шампиньонов. Санкционная продукция будет уничтожена.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 19 января в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, сотрудники ведомства совместно с представителями управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти проверили, что лежит на прилавках одной из плодоовощных баз города. Выяснилось, что в продажу поступили грибы-шампиньоны польского производства, которые запрещено ввозить на территорию РФ. Таможенники изъяли всю санкционную продукцию. Теперь 16 ящиков шампиньонов общим весом 52 килограмма подлежат уничтожению.

В отношении предпринимателя, торгующего запрещенными продуктами, может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Запрет на ввоз основных категорий товаров и продуктов питания коснулся стран, которые в 2014 году ввели санкции по отношению к Российскому государству. Таможенники имеют право конфисковать товары из перечня запрещенных и наложить штраф за попытку ввоза такой продукции.

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