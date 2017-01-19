Кишиневского таксиста ограбили двое пассажиров
По горячим следам задержаны двое кишиневцев, ограбивших сегодня утром таксиста. Пассажиры отняли у него кошелек и забрали из машины бортовой видеорегистратор.
По горячим следам задержаны двое кишиневцев, ограбивших сегодня утром таксиста. Пассажиры отняли у него кошелек и забрали из машины бортовой видеорегистратор.
Мужчин 23-х и 24-х лет полициях нашла в результате оперативных действий.
Открыто уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюремного заключения.