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14:45 (мск), источник: Publika.md

Кишиневского таксиста ограбили двое пассажиров

По горячим следам задержаны двое кишиневцев, ограбивших сегодня утром таксиста. Пассажиры отняли у него кошелек и забрали из машины бортовой видеорегистратор.

Источник: Publika.md

Мужчин 23-х и 24-х лет полициях нашла в результате оперативных действий.

Открыто уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюремного заключения.

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