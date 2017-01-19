В Новосибирской области обрушился конный клуб, под завалами могут быть люди

«Произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди. Незамедлительно к месту ЧП направлены спасатели», — сказали в пресс-службе.

В региональном и окружном управлениях МЧС созданы оперативные штабы, на место стягиваются дополнительные силы.