В Новосибирской области обрушился конный клуб, под завалами могут быть люди
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конный клуб частично обрушился в четверг в городе Бердск Новосибирской области, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конный клуб частично обрушился в четверг в городе Бердск Новосибирской области, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в
«Произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди. Незамедлительно к месту ЧП направлены спасатели», — сказали в
В региональном и окружном управлениях МЧС созданы оперативные штабы, на место стягиваются дополнительные силы.