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14:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

«Употреблял наркотики». Друзья — о подозреваемом в киднеппинге в Оренбурге

Следователи предполагают, что мужчина пытался похитить ещё двух детей.

Жителя Краснокамска задержали в Оренбурге по подозрению в похищении ребёнка. Его друзья рассказали, что «29-летний Юрий старался брать от жизни всё, при этом не особо напрягаясь».

«Знаю его как легкомысленного человека, прожигающего бессмысленно жизнь, — рассказал его приятель. — Он употреблял наркотики».

Но в последнее время парень стал серьёзнее, взялся за ум. Устроился на работу грузчиком в крупную торговую сеть. А когда узнал, что требуются работники для открытия нового филиала в Оренбурге, решил поехать.

В родном Краснокамске остались приятели и старенькая мама, которой он звонил каждый день.

Сейчас никто из его родных и знакомых не может понять, что же подтолкнуло парня на преступление.

«Нормальный и хороший парень, вроде был», — недоумевают друзья и бывшие соседи.

Один из знакомых Юрия рассказал нам, что у него была девушка. Сейчас она живёт в Перми. После случившегося она удалила свою страничку в социальных сетях, чтобы не отвечать на расспросы знакомых.

Знакомые Юрия считают, что на похищение он пошёл либо «под кайфом», не понимая, что творит, либо с целью получить выкуп за ребёнка.

Ранее не судим.

Сейчас пермяка задержали силовики. Скорее всего, на время следствия его оставят под арестом. Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Оренбургской области, задержанный ране не был судим. В Оренбург он приехал в ноябре 2016 года. Официально не женат, детей нет.

«По данным следствия, около 15 часов 17 января подозреваемый, применив насилие, поместил в багажник автомобиля Лада-Гранта 12-летнюю девочку и вывез в место, где был в последующем задержан. По дороге следования девочка отправила SMS-сообщения маме, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, что позволило своевременно организовать поисковые мероприятия», — сообщается на сайте следственного управления.

Что пришлось пережить бедной девочке, остаётся только догадываться. Несколько часов она провела в багажнике незнакомца. А тем временем призыв о помощи быстро разлетелся по социальным сетям. Сотни волонтеров вышли на поиски ребёнка.

Увидел этот призыв и молодой житель Оренбурга Булат. Парень никогда не участвовал в поисковых мероприятиях, но в этот раз не смог пройти мимо. После работы он на своей машине отправился искать пропавшую девочку.

Булат решил рассуждать логически: куда преступник мог отвезти свою жертву. Пришла мысль о том, что это будет где-то за городом. И молодой человек решил обследовать пустыри и свалки. Именно там он буквально через 10 минут нашёл то, что искал.

«Он не понимал, что делал».

«Я знал, что ищут белую “Гранту” с номерами 159-го региона, — рассказал Булат корреспондентам сайта “АиФ-Оренбург”. — В первую очередь решил посмотреть номера. Осветив темноту фарами своей машины, увидел именно эти цифры. Здесь у меня адреналин просто зашкаливал».

К волонтеру бросился водитель белой машины: «Помоги завести машину, я заглох». А к месту по вызову Булата уже спешили другие волонтеры и полиция.

В машине они нашли перепуганную девчушку. Ей сразу дали позвонить маме. Девочка не была избита, но пережила сильный стресс.

Волонтеры на камеру спрашивали похитителя зачем он это сделал, но тот только щурился и непонимающе спрашивал: «Что сделал?».

По словам поисковиков, запаха спиртного от задержанного не было, но вёл он себя странно.

«Сейчас проверяется версия о причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям, в том числе происшествию в Степном поселке города Оренбурга — попытке нападения на двух девочек. Не исключено, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних совершил один и тот же человек», — сообщили в следственном комитете.

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