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14:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Израиль разлучил Цыбко и Юревича

Экс-губернатор не выступит в суде.

Озерский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», заявить Юревича в качестве свидетеля пыталась сторона защиты.

Ее планам помешало то, что экс-глава Южного Урала сейчас находится на лечении в Израиле. Допрашивать его посредством видеоконференцсвязи суд отказался.

Также без удовлетворения было оставлено ходатайство защиты о вызове в суд экс-начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева, при участии которого в деле появился ряд материалов.

Следующее заседание состоится 6 марта.

По версии следствия, Константин Цыбко получил 1,5 миллиона рублей от Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте, а также 10 миллионов от гендиректора «Магнитостроя» Олега Лакницкого за поддержку его бизнес-интересов.

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