Израиль разлучил Цыбко и Юревича

Озерский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», заявить Юревича в качестве свидетеля пыталась сторона защиты.

Ее планам помешало то, что экс-глава Южного Урала сейчас находится на лечении в Израиле. Допрашивать его посредством видеоконференцсвязи суд отказался.

Также без удовлетворения было оставлено ходатайство защиты о вызове в суд экс-начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева, при участии которого в деле появился ряд материалов.

Следующее заседание состоится 6 марта.