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14:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках на главной площади из-за снежных заносов застрял грузовик

После Нового года площадь Ленина ни разу не чистили от снега.

Источник: РИА "Воронеж"

Грузовой автомобиль застрял в снегу на площади Ленина в Семилуках. Машина не могла тронуться с места более 20 минут. Свидетелями происшествия стали корреспонденты РИА «Воронеж» в среду, 18 января.

Колеса автомобиля скользили по рыхлому снегу и расположенному под ним льду.

По словам водителя грузовика Владимира, он не ожидал такой проблемы на главной площади Семилук.

— Я сам из Воронежа, привез товар в магазин, заплутал немного, выехал на площадь и застрял, — пожаловался мужчина. — Сверху снег, снизу лед. Колеса просто проворачиваются, не могу двинуться ни назад, ни вперед. Я много езжу по Черноземью, был и в Липецке, и в Старом Осколе, но чтобы на главной площади города в снегу завязнуть — такое со мной впервые.

Городские и районные власти признают, что ситуация с уборкой снега неудовлетворительная. По словам замглавы администрации района Валерия Мелещенко, к ряду управляющих компаний у властей есть претензии.

— Если дороги между и внутри поселений почищены неплохо, то к уборке снега во дворах многоквартирных домов у нас есть вопросы. В некоторых дворах снег с начала года не вывозился ни разу. Естественно, что в случае ЧП машины «скорой помощи» и прочих экстренных служб не смогут быстро добраться до нуждающихся в их помощи людей. За уборку снега во дворах отвечают обслуживающие эти дома управляющие компании. Мы рассмотрим результаты подворовой уборки на административной комиссии района и в тех случаях, когда ее качество оказалось низким, оштрафуем руководителей этих УК, — прокомментировал Валерий Мелещенко.

Мэр Семилук Алексей Гирчев также признал, что проблема с вывозом снега есть. В коммунальном автопарке мэрии всего четыре спецавтомобиля для расчистки дорог и вывоза снега, что в период снегопадов очень мало. Виновниками сложившейся ситуации Алексей Гирчев назвал УК и торговые точки.

— Если бы коммунальные компании оперативно среагировали на снегопад, если бы у всех были заключены договоры на привлечение техники, нам бы не пришлось принимать десятки жалоб на «кашу» под ногами. Это касается и торговых точек, которые даже у собственного порога не могут убрать снег и наледь, — сказал Алексей Гирчев.

Семилукские чиновники просят о помощи в уборке улиц, не являющихся центральными предприятия и магазины. В городской администрации сообщили корреспонденту РИА «Воронеж», что среди уже откликнувшихся предприятий — компания «Ника-Петротэк», владеющая Семилукским огнеупорным заводом.

Глава администрации Семилукского района Ирина Кокорева пообещала подвести итоги уборки и в случае необходимости наказать виновников административно в понедельник, 23 января.

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