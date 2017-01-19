Под Новосибирском частично обрушился конный клуб
По данным регионального центра МЧС, на территории клуба могли находиться люди.
По данным регионального центра МЧС, на территории клуба могли находиться люди.
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли при обрушении кровли в конном клубе «Аллюр» в Бердске Новосибирской области. По уточненным данным, людей под завалами больше нет, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Судьба всех, кто оказался в эпицентре обрушения, установлена. Людей под завалами больше нет», — сказал источник.
Всего под обрушение попали семь человек.
Двое из них - женщина и ребенок - погибли. Их живыми достали из-под завалов, но они скончались по дороге в больницу.
По данным источника, при обрушении пострадали пять человек.
«Травмы получили пять человек, в их числе трое детей. Двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник.
Еще троим пострадавшим, в том числе ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. Двое взрослых и двое детей выбрались самостоятельно.
Площадь обрушения в здании клуба составляет 500 кв. метров, сообщили ТАСС в
Кровля могла обрушиться под тяжестью снега
Кровля клуба, предположительно, обрушилась под тяжестью накопившегося на ней снега, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
«В настоящее время организован осмотр места происшествия, выехала
На месте обрушения начали работу кинологи со служебными собаками, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«По имеющимся оперативным данным, людей в помещении больше не было, сейчас подтянулись кинологи и осматривают завалы, под которыми может оказаться еще кто-то», — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, на месте работают более 100 человек и более 20 единиц техники различных ведомств. Когда завершится разбор завалов, собеседник агентства уточнить затруднился.
В ГУ МЧС и в Сибирском региональном центре МЧС созданы оперативные штабы. Привлекаются дополнительные силы для ликвидации последствий происшествия. Сообщение о ЧП поступило в оперативную службу ГУ МЧС по Новосибирской области около 18:00 по местному времени (14:00 мск).
Ангар обрушился на территории конного клуба «Аллюр» в Бердске. Конный клуб «Аллюр» работает в Бердске с 2010 года. Там проводится обучение верховой езде для детей с 11 лет, а также конные походы и занятия по иппотерапии. Также проводит ежегодные турниры по конному спорту.
Кругом бардак.
Никто не может выполнить свою работу профессионально.
Дальше только хуже.
Почему ? Пожалуй нетрудно догадаться.