Под Новосибирском частично обрушился конный клуб

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли при обрушении кровли в конном клубе «Аллюр» в Бердске Новосибирской области. По уточненным данным, людей под завалами больше нет, сообщили ТАСС в экстренных службах. «Судьба всех, кто оказался в эпицентре обрушения, установлена. Людей под завалами больше нет», — сказал источник. Всего под обрушение попали семь человек.

Двое из них - женщина и ребенок - погибли. Их живыми достали из-под завалов, но они скончались по дороге в больницу. источник ТАСС

По данным источника, при обрушении пострадали пять человек. «Травмы получили пять человек, в их числе трое детей. Двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник. Еще троим пострадавшим, в том числе ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. Двое взрослых и двое детей выбрались самостоятельно.

Площадь обрушения в здании клуба составляет 500 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС. «По предварительным данным, обрушилась кровля на площади 500 кв. метров. Общая площадь — 800 кв. метров», — сказал собеседник агентства. Кровля могла обрушиться под тяжестью снега Кровля клуба, предположительно, обрушилась под тяжестью накопившегося на ней снега, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. «В настоящее время организован осмотр места происшествия, выехала оперативно-следственная группа. Будет организована доследственная проверка», — сказал собеседник агентства.

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