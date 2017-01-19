В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба
Вследствие обрушения два человека погибли и еще двое госпитализированы.
Вследствие обрушения два человека погибли и еще двое госпитализированы.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Обрушение участка кровли конного клуба в Новосибирской области унесло жизни двух человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи».
«В результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске госпитализированы два человека, извлеченные
Источник уточнил, что еще три человека, извлеченных
В свою очередь, другой источник в службе технического надзора в Новосибирской области сообщил «Интерфаксу», что рассматриваются различные причины обрушения.
«Обрушение произошло на площади порядка 800 кв.м, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций», — сказал источник.
Ранее в
По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди.
В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области и в СРЦ МЧС России были созданы оперативные штабы.