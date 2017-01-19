В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Обрушение участка кровли конного клуба в Новосибирской области унесло жизни двух человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи».

«В результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске госпитализированы два человека, извлеченные из-под завалов. Еще двое к моменту приезда медиков оказались мертвы», — сказал источник.

Источник уточнил, что еще три человека, извлеченных из-под завалов, получили медицинскую помощь на месте. «Три человека смогли выбраться при помощи спасателей, медицинская помощь им оказана на месте», — сказал источник в службе «Скорой помощи».

В свою очередь, другой источник в службе технического надзора в Новосибирской области сообщил «Интерфаксу», что рассматриваются различные причины обрушения.

«Обрушение произошло на площади порядка 800 кв.м, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций», — сказал источник.

Ранее в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России в четверг заявили, что «сообщение об обрушении поступило региональным спасателям около 18:00 по местному времени».

По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области и в СРЦ МЧС России были созданы оперативные штабы.