В Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов в своей квартире

ЧП произошло по улице Жукова в микрорайоне Сипайлово. Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, девятиклассник получил ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.

Сейчас он находится в коме. По предварительной информации, подросток ставил в своей квартире химические опыты, в результате одного из которых прогремел взрыв.