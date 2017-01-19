В Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов в своей квартире
В Уфе 15-летний школьник подорвался при проведении химических опытов в своей квартире. С тяжелыми травмами подросток был доставлен в больницу № 17.
В Уфе 15-летний школьник подорвался при проведении химических опытов в своей квартире. С тяжелыми травмами подросток был доставлен в больницу № 17.
ЧП произошло по улице Жукова в микрорайоне Сипайлово. Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в правоохранительных органах, девятиклассник получил ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.
Сейчас он находится в коме. По предварительной информации, подросток ставил в своей квартире химические опыты, в результате одного из которых прогремел взрыв.