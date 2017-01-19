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16:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Челнов задержала при получении взятки сотрудниц Минэкологии

Двух сотрудниц министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Набережных Челнов задержали в Елабужском районе двух сотрудниц Прикамского территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ по подозрению в получении незаконных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники установили, что подозреваемые получили 100 тысяч рублей от татарстанского предпринимателя при посредничестве директора другой организации за непривлечение к административной ответственности за незаконную вырубку деревьев.

По данному факту следователи СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемым грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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