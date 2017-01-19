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15:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали мужчину, ограбившего за ночь пять магазинов

За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские задержали волгоградца, ограбившего за ночь пять торговых точек в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в среду, 18 января, в полицию поступило пять заявлений от сотрудников торговых точек. Потерпевшие обнаружили в своих магазинах, что ночью кто-то сорвал навесные замки в павильонах по продаже детских товаров, продуктов питания и автозапчастей, после чего, проникнув в помещения, похитил деньги. В общей сложности ущерб от краж составил 13 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнего неработающего местного жителя. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что решился на преступления из-за трудного материального положения. Похищенные деньги он не вернул, так как успел потратить их на продукты и поездки на такси.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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