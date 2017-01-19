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15:04 (мск), источник: Газета.Ру

В Новосибирской области обрушился конный клуб

В городе Бердск Новосибирской области произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу МЧС около 18.00 по местному времени (14.00 мск).

«Незамедлительно к месту происшествия направлены силы МЧС и областных аварийно-спасательных структур. По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди», — отметили в пресс-службе.

В главке и Сибирском региональном центре МЧС созданы оперативные штабы, для ликвидации последствий ЧП привлекаются дополнительные силы.

Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах, предварительно, обрушились конструкции на площади 500 квадратных метров (из 800 метров). Информация о пострадавших уточняется.

По данным представителя регионального центра МЧС, к разбору завалов к настоящему времени привлечены более 40 человек и 15 единиц техники.

Ранее в Свердловской области обрушилась крыша дома XIX века.

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