Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое стиль «эко» в интерьере?
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Власти внесли бревна березы в перечень существенно важных товаров
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
15:18 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области обрушился конный клуб

На момент обрушения в клубе, по предварительным данным, находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конный клуб частично обрушился в городе Бердск в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

На момент обрушения в клубе находились семь человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Двое из них погибли, еще двое пострадали, троим удалось выбраться без травм.

По предварительным данным, площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров, добавил он.

В региональном и окружном управлениях МЧС созданы оперативные штабы, к разбору завалов уже привлекли свыше 40 человек и 15 единиц техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врачи: перевод сироты Васи на гемодиализ в Москву готовили с 2015 года
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь