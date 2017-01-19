В Новосибирской области обрушился конный клуб

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конный клуб частично обрушился в городе Бердск в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

На момент обрушения в клубе находились семь человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Двое из них погибли, еще двое пострадали, троим удалось выбраться без травм.

По предварительным данным, площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров, добавил он.

В региональном и окружном управлениях МЧС созданы оперативные штабы, к разбору завалов уже привлекли свыше 40 человек и 15 единиц техники.