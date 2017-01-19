Из-за ДТП в Челябинске закрыто движение трамваев на Чичерина
Движение трамваев закрыто на Чичерина, вагоны следуют до кольца Ворошилова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Движение трамваев закрыто на Чичерина, вагоны следуют до кольца Ворошилова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сегодня, 19 января, в 16:30 в Челябинске на конечной трамваев улица «Чичерина» водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту № 14.
По словам очевидцев, водитель Skoda считает, что вагоновожатая поворачивала с кольца на запрещающий сигнал светофора.
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоиспекции. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии.