С начала 2017 года на железной дороге в Воронежской области погибли 3 человека
Чаще всего люди попадают под поезда или гибнут от удара током.
Чаще всего люди попадают под поезда или гибнут от удара током.
В Воронежской области участились случаи травмирования людей на железной дороге. С начала года пострадало уже 5 человек, трое из которых погибли. Хотя в прошлом году за такой же период зафиксировали только один несчастный случай.
Отметим, что за 12 месяцев 2016 года в границах Лискинского региона ЮВЖД пострадали 37 человек, из которых 27 погибли от полученных травм.
«Основные причины травмирования — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, переход пешеходного настила во время движения поезда и травмирование электротоком контактной сети», — пояснили в