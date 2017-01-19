С начала 2017 года на железной дороге в Воронежской области погибли 3 человека

В Воронежской области участились случаи травмирования людей на железной дороге. С начала года пострадало уже 5 человек, трое из которых погибли. Хотя в прошлом году за такой же период зафиксировали только один несчастный случай.

Отметим, что за 12 месяцев 2016 года в границах Лискинского региона ЮВЖД пострадали 37 человек, из которых 27 погибли от полученных травм.