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15:29 (мск), источник: Volga News

Самарчанка требует 100 тыс. руб. с полиции за моральные страдания в камере

В суд Железнодорожного района Самары поступил иск Н. Зубовой к У МВД Самары и Управлению федерального казначейства Самарской области о компенсации морального вреда.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде, суть иска в следующем.

«В производстве Самарского районного суда Самары находится уголовное дело в отношении Зубовой Н., которая содержится под стражей в СИЗО Тольятти, — рассказали Волга Ньюс в Железнодорожном суде. — В Сентябре 2016 г. на время судебных заседаний Зубову Н. этапировали в ИВС Самары, где она содержалась 17 дней в условиях, по мнению истицы, не отвечающих требованиям как международного права, так и правовых актов РФ».

В частности, женщину не устроило, что на внутренней стороне окна массивная решетка и в окно вставлено матовое стекло, которое препятствует доступу в камеру естественного света и воздуха, а кроме того, туалет не отгорожен от камеры стенкой и не закрывается дверкой, нет средств бытовой химии для туалета, нет горячей воды, нет постоянного доступа к питьевой воде. А еще Зубова жалуется, что при поступлении в ИВС выдавались постельные принадлежности: матрас, одеяло, непригодные для использования (грязные, с затхлым запахом). Также пища, по словам Зубовой, подается в неразогретом виде. Женщина была лишена прогулок, телефонных разговоров и свиданий с родственниками, а также телефонных разговоров с защитником.

«В производстве Самарского районного суда Самары находится уголовное дело в отношении Зубовой Н., признать условия ее содержания ненадлежащими и взыскать компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей.

По информации сайта Самарского райсуда, Зубова Н. проходит по делу Тюменцевой.

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