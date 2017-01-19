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16:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Динской без крыши над головой остались мама и восемь детей

18 января произошло возгорание в доме, где проживала многодетная семья.

Как рассказала мама семейства, огонь появился в детской комнате. Она вовремя вывела всю семью на улицу и вызвала пожарных.

Огонь потушили быстро. В 13:09 на пульт дежурного поступил звонок, а в 13:22 пожар уже полностью был потушен. Над ликвидацией возгорания работали 7 человек и две единицы техники, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МСЧ по Краснодарскому краю.

Как рассказала Тамара Павловна Андрукович, огонь уничтожил практически все вещи детей.

Администрация Динского района, а также общественники в социальных сетях, уже объявили сбор средств, а главное вещей для детей. Их у Тамары Михайловны восемь, один из них инвалид.

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