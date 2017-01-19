В Воронежской области нашли охотника, нелегально застрелившего двух лосей

Убийство животных было совершено несколько дней назад в Аннинском районе. Сотрудники местного лесничества нашли две туши лосей с огнестрельными ранениями и обратились в полицию. Охота на этих животных требует наличия специальной лицензии. Так как человек, погубивший животных, действовал довольно скрыто, то, вероятно, у него не было необходимого разрешения. Ущерб, который злоумышленник нанёс Департаменту природных ресурсов, был оценён в размере 200 тысяч рублей.

Совместно с представителями управления Росгвардии по региону полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 59-летний житель села Бабяково. Он увлекался охотой, но лицензии на отстрел диких копытных животных не имел. При досмотре у него нашли ружьё и боеприпасы — их отправили на экспертизу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».