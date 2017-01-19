Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Фильм, ставший громким провалом Кевина Костнера
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
15:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области нашли охотника, нелегально застрелившего двух лосей

В Воронежской области полицейские нашли охотника, который нелегально подстрелил двух лосей. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Убийство животных было совершено несколько дней назад в Аннинском районе. Сотрудники местного лесничества нашли две туши лосей с огнестрельными ранениями и обратились в полицию. Охота на этих животных требует наличия специальной лицензии. Так как человек, погубивший животных, действовал довольно скрыто, то, вероятно, у него не было необходимого разрешения. Ущерб, который злоумышленник нанёс Департаменту природных ресурсов, был оценён в размере 200 тысяч рублей.

Совместно с представителями управления Росгвардии по региону полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 59-летний житель села Бабяково. Он увлекался охотой, но лицензии на отстрел диких копытных животных не имел. При досмотре у него нашли ружьё и боеприпасы — их отправили на экспертизу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
В России началось тестирование государственного мессенджера
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Минкомсвязи задумалось над корректировкой «закона Яровой»
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь