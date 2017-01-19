Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего женщину в Самаре
10 января около полудня в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя женщина.
10 января около полудня в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя женщина.
По данным городской ГИБДД, неизвестный водитель двигался по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и в районе дома № 170 сбил женщину, стоявшую на обочине в попутном направлении.
Пострадавшая попала в больницу с ушибом мягких тканей головы, куда она доехала самостоятельно.
Теперь ОГИБДД УМВД России по Самаре разыскивает водителя, который скрылся с места происшествия.
Очевидцев просят обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону (846) 228−53−49.
Всего же, по данным ведомства, с начала 2017 г. уже шесть водителей сбили пешеходов в Кировском районе и скрылись с места ДТП. Четверо из них найдены и привлечены к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с