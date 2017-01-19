Тольяттинцев подозревают в легализации 7 млн рублей

По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

Подозреваемыми по нему проходят двое местных жителей: женщина, которая в поле зрения силовиков ранее не попадала, и ее предполагаемый сообщник, он уже имеет судимость за хранение наркотиков.

Предполагается, что отмывание денег происходило с января по ноябрь 2015 г. через перевод средств на банковские счета физических и юридических лиц.