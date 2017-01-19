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16:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Инспектора ДПС в Вачском районе будут судить за взятку в 40 000 рублей

Злоумышленник предложил водителю за деньги не привлекать его к ответственности.

Инспектор ДПС предстанет перед судом за взятку в 40 000 рублей в Вачском районе, сообщает Нижегородский областной суд. В октябре 2015 года сотрудник ГИБДД выехал на место ДТП, где столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин отказался проходить медосвидетельствование, за что ему грозила административная ответственность. Инспектор предложил мужчине за взятку в размере 40 000 рублей закрыть глаза на нарушение и не составлять на виновника аварии протокол.

Около отделения полиции обвиняемый получил часть взятки в размере 5 000 рублей, остальную часть нарушитель передал через день, после чего сотрудник ДПС был задержан. В настоящее время ведется судебное разбирательство.

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