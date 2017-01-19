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16:58 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие для задержания подозреваемых в краже трактора в Москве

Табельное оружие пришлось применить полицейским для задержания троих подозреваемых в краже трактора в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в центре Москвы трое неизвестных попытались украсть трактор, но были замечены двумя сотрудниками ГИБДД, которые в это время патрулировали улицу. Один из полицейских попытался самостоятельно задержать подозреваемых, но мужчины дали отпор. Очевидец происшествия позвал на помощь второго сотрудника полиции, которому для усмирения и задержания подозреваемых пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил в воздух в качестве предупреждения», — пояснил собеседник агентства.

Согласно видеозаписи, имеющейся в распоряжении Агентства «Москва», инцидент произошел ранним утром 17 января. Зачем задержанным понадобился трактор пока неизвестно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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