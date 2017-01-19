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16:15 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске задолжавший бизнесмен заказал выколоть глаза кредитору

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали бизнесмена, который заказал исполнителю жестоко изувечить мужчину, у которого взял в долг 18 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Новосибирской области при поддержке спецназа областной полиции задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в приготовлении к причинению тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

В ГУМВД пояснили, что незадолго до этого полицейские получили информацию о предпринимателе из Новосибирска, подыскивающем исполнителя тяжкого преступления. Сыщики установили, что мужчина взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако вернуть деньги не смог и решил изувечить своего кредитора.

В сообщении отмечается, что заказчик попросил исполнителя изувечить жертву «посредством ударов по голове, выкалывания глаз и применения электрошокера».

В итоге роль «наемника» исполнил сотрудник оперативного подразделения областной полиции. Участники «криминальной сделки» обсудили детали преступления, «исполнитель» получил необходимые сведения о жертве. Через несколько дней заказчик, полагая, что преступление совершено, передал «исполнителю» деньги 98 тысяч рублей, после чего был задержан.

Следователь Главного следственного управления областного главка МВД возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый уже арестован.

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