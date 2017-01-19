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16:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Арестованный в Оренбурге пермяк признался, что похитил ребёнка из-за денег

В сети появилось видео допроса подозреваемого в похищении.

Житель Краснокамска, арестованный 19 января в Оренбурге, признался в похищении ребёнка. В сети появилось видео его допроса. Молодой человек признаётся следователям, что украл ребёнка, чтобы «получить денежную выгоду».

Как сообщает издание «лайфньюз», задержанный рассказывает, что не знал, сколько лет ребёнку.

Напомним, 17 января в Оренбурге пропала 12-летняя девочка. На её поиски вышло множество местных жителей. Полиция оцепила улицы, а волонтеры прочёсывали загородные пустыри.

В розыск объявили белую «Ладу» с пермскими номерами. Похожую машину на городской свалке заметил один из волонтеров. Он вызвал подкрепление и полицию, и похитителя удалось задержать.

29-летний житель Краснокамска приехал в Оренбург по работе ещё в ноябре 2016 года. Друзья парня рассказали, что он употреблял наркотики. Возможно, именно для этого ему понадобились деньги.

Под арестом житель Краснокамска останется до 19 марта. Расследование продолжается. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в следственном управлении СКР по Оренбургской области, девочка сейчас дома и с ней всё в порядке.

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