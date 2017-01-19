Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Снятый легендарным актером фильм собрал в прокате $547
Певица Натали скрывает беременность
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
16:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следком прокомментировал ЧП с подорвавшимся во время опытов подростком

Напоним, в Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов в своей квартире. С тяжелыми травмами подросток был доставлен в больницу № 17.

Как сообщают Следственные органы Следственного комитета РФ по РБ, в правоохранительные органы республики в ночь с 18 на 19 января 2017 года поступило сообщение о госпитализации подростка в коме с ожогами и ранами в одну из больниц города Уфы.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, вечером 18 января 2017 года 16-летний мальчик находился дома и ставил опыты в своей комнате. Ребенок обучается в классе с углубленным знанием химии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
В России началось тестирование государственного мессенджера
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Минкомсвязи задумалось над корректировкой «закона Яровой»
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь