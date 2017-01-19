Следком прокомментировал ЧП с подорвавшимся во время опытов подростком

Как сообщают Следственные органы Следственного комитета РФ по РБ, в правоохранительные органы республики в ночь с 18 на 19 января 2017 года поступило сообщение о госпитализации подростка в коме с ожогами и ранами в одну из больниц города Уфы.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, вечером 18 января 2017 года 16-летний мальчик находился дома и ставил опыты в своей комнате. Ребенок обучается в классе с углубленным знанием химии.