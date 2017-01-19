Стали известны подробности инцидента с газовым баллончиком в одной из школ Башкирии

Ученица рассказала, что это подарок родителей, который она решила взять с собой в школу, чтобы показать подруге. Во время демонстрации, девочки случайно нажали на кнопку.

Из-за ЧП, которое произошло сегодня, 19 января, из здания школы пришлось эвакуировать учеников и сотрудников. Девяти школьникам была оказана медпомощь, дальнейшая госпитализация не понадобилась.