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16:29 (мск), источник: РИА Новости

На одном из рынков Джакарты произошел крупный пожар

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Крупный пожар разгорелся на одном из старых рынков индонезийской столицы Джакарты, сообщает издание Jakarta Globe.

По данным газеты, пожар начался в четверг рано утром в одном из блоков рынка и быстро распространился на другой блок. На место происшествия для тушения огня прибыли по меньшей мере 50 пожарных расчетов. Сообщается, что за шесть часов им не удалось локализовать пожар.

Также более 500 полицейских задействованы в эвакуации людей. Отмечается, что многие владельцы киосков отказывались покинуть рынок. Всего пострадали около 1,1 тысячи торговых лавок. Причина пожара пока не установлена, проводится расследование.

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