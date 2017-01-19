Самолет МЧС со спасателями приведен в готовность после ЧП под Новосибирском

Жертвами обрушения конного клуба в городе Бердске Новосибирской области, по предварительным данным, стали ребенок и взрослый, сообщил ранее РИА Новости источник в экстренных службах.

«Приведен в готовность самолет Бе-200 ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра со спасателями и киноголическими расчетами на борту », — сказала Панфилова.

На месте обрушения, общая площадь которого составила 500 квадратных метров, работают 100 человек и 23 единицы техники. Разбор завалов продолжается.

Как сообщалось, при обрушении также погибли две лошади.