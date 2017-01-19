Самолет МЧС со спасателями приведен в готовность после ЧП под Новосибирском
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самолет Бе-200 МЧС России Красноярского
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самолет Бе-200 МЧС России Красноярского
Жертвами обрушения конного клуба в городе Бердске Новосибирской области, по предварительным данным, стали ребенок и взрослый, сообщил ранее РИА Новости источник в экстренных службах.
«Приведен в готовность самолет Бе-200 ЧС Красноярского
На месте обрушения, общая площадь которого составила 500 квадратных метров, работают 100 человек и 23 единицы техники. Разбор завалов продолжается.
Как сообщалось, при обрушении также погибли две лошади.