Полиция Севастополя «накрыла» автобазу с иностранцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе на старой автобазе правоохранители нашли более двух десятков иностранцев, нелегально пребывающих на крымском полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе на старой автобазе правоохранители нашли более двух десятков иностранцев, нелегально пребывающих на крымском полуострове.
Об этом в четверг сообщила
«На территории одного из сел Балаклавского района полицейские выявили 21 жителя иностранных государств, которые находились на территории России с нарушением действующего миграционного законодательства. Мигранты проживали на территории старой автобазы, в неотапливаемых бытовках по 3−4 человека с нарушением всех санитарных норм», — рассказали в УМВД.
По информации правоохранителей, иностранцы работали на строительных объектах на территории Республики Крым.
В отношении всех нелегалов полицейские составили административные протоколы. Шестерым правонарушителям суд Ленинского района Севастополя определил наказание в виде штрафа в сумме двух тысяч рублей «с административным выдворением за пределы России в форме самостоятельного контролируемого выезда».
Остальные 15 иностранцев должны заплатить только штраф — по две тысячи рублей.