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17:52 (мск), источник: Volga News

В Самарской области за год выявлено почти в три раза больше коррупции в особо крупном размере

В 2016 г. в Самарской области было выявлено на 10,6% больше преступлений коррупционной направленности по сравнению с 2015 годом. Причем число нарушений закона с квалификацией «в особо крупном размере» возросло на 279% (с 39 до 109), а в составе ОПГ — на 94% (с 18 до 35).

Источник: Reuters

По данным прокуратуры Самарской области, 61% взяток совершены чиновниками, преимущественно сотрудниками контролирующих органов.

Задокументированное число взяток, полученных должностными лицами, тоже выросло с 41 до 51 факта, то есть на 24%.

«Подобная динамика прослеживается в регионе на протяжении последних двух лет, — прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин. — У нас совершенствуется законодательство и правоприменительная практика, улучается работа правоохранительных органов, плюс в стране меняется отношение к коррупции. Чтобы не подменять борьбу с ней имитацией этой деятельности, введен новый состав преступления — мелкое взяточничество, мелкий коммерческий подкуп для тех случаев, если передается сумма в пределах 10 тыс. рублей. Ранее такие преступления “считались” в общей массе».

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