В Дзержинске женщине вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

В сентябре 2016 года она, находясь в нетрезвом состянии, врезалась в фонарный столб. В результате погибла 35-летняя пассажирка — подруга Николаевой. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.

Женщина — водитель и ее подруга были доставлены в больницу. Николаева отделалась легкими травмами, а вот ее приятельница находилась в критическом состоянии, а через 3 часа скончалась.

2, 5 промилле выдал тест на алкоголь, который прошла обвиняемая. В ходе следствия выяснилось, что до этого наезда на столб, на одной из улиц она же совершила и другое ДТП.

Свою вину женщина признала.

Все участники судебного процесса согласились на особый порядок. Это упрощенная форма рассмотрения, когда подсудимая признает вину в полном объеме. Свидетели не заслушиваются. Письменные материалы не исследуются.

Изначально потерпевшая сторона потребовала компенсацию в размере одного миллион рублей, но обвиняемая возместила только 53 тысячи, при этом от заявленной суммы не отказывалась и просила дать ей время на сбор оставшихся средств. Суд пошел навстречу и перенес заседания. К этому моменту подсудимая нашла еще 10 тысяч рублей. В итоге из миллиона было возмещено 63 тысячи.

Обвиняемую приговорили к 3 годам колонии поселения, с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, и выплата компенсации материального и морального ущерба в размере 937 тысяч рублей.