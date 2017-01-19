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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Все люди извлечены из-под завалов конного клуба в Бердске

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Все люди извлечены из-под завалов конного клуба в Бердске Новосибирской области; спасатели разбирают рухнувшие конструкции, сообщает ГУМЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Людей под завалами больше нет. Спасатели разбирают рухнувшие конструкции. На месте происшествия устанавливаются световые башни, работы будут проводиться безостановочно и в ночное время до полного завершения работ», — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что по информации дирекции конного клуба, на момент обрушения в манеже находились семь человек. Четверо выбрались самостоятельно, трое были спасены пожарно-спасательными подразделениями, которые первыми прибыли к месту происшествия.

По данным СК и ГУМВД, мужчина и ребенок при транспортировке в больницу погибли.

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