СК возбудил уголовное дело после обрушения в конном клубе в Бердске
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Новосибирской области по факту обрушения крыши конного клуба, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Новосибирской области по факту обрушения крыши конного клуба, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает
Как сообщает СК, 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехала