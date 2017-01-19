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17:05 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после обрушения в конном клубе в Бердске

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Новосибирской области по факту обрушения крыши конного клуба, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщает СК, 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, устанавливаются причины обрушения крыши, отмечается в сообщении.

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