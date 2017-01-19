СК возбудил уголовное дело после обрушения в конном клубе в Бердске

Как сообщает СК, 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.